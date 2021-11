Zo werd Memphis de hoofdrolspeler van Oranje in WK-kwalificatie: ‘We hebben gestreden’

,,Hij deed me denken aan het begin van de kwalificatie, Turkije-uit, toen kregen we een goal tegen uit de counter en verloren we”, keek Depay bij de NOS terug op zijn treffer in de 91ste minuut. ,,En zo zie je: het kan allemaal anders lopen als je erin blijft geloven. Ik ben helemaal leeg. In de kleedkamer was het feest, er kwamen veel emoties los. We hebben met z'n allen gestreden en ons uiteindelijk verdiend gekwalificeerd.”

,,Je weet dat de spanning erop zit. Dit is de laatste kans en je hebt alles in eigen hand. Je moet controleren tegen een tegenstander niet wil en een leeg stadion dat niet meehelpt. Het was niet onze beste wedstrijd, maar daar zal niemand het meer over hebben. Je weet dat het 0-0 is en je alles dicht moet houden. Dan kan het gevaarlijk worden. Er hoeft maar één bal voor te komen... het zal je maar gebeuren. Onze achterhoede was vandaag echt heel erg solide, daardoor hebben we deze wedstrijd binnengehaald. We zijn enorm blij, het heeft lang geduurd. Sommigen hebben het al meegemaakt. Het is iets waar je van droomt en nu zijn we er weer bij.