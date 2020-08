Zoektocht van KNVB is bepaald geen abc’tje: vier grote dilemma's

Door Maarten Wijffels



1. Wat te doen met de leden van de huidige staf?

Als Oranje in het buitenland speelt, kun je hem ’s morgens in alle vroegte tegenkomen. Dan kuiert Dwight Lodeweges op zijn gemakje door pak ’m beet Tallinn. Even genieten van de stad. Lodeweges is de alom gewaardeerde nummer 2 in de staf. Ervaren veldtrainer, tactisch brein, klein ego, perfect in de luwte naast Ronald Koeman. Maar iedere hoofdcoach kiest doorgaans zijn eigen nummer 2. Peter Bosz neemt bij clubs altijd Hendrie Krüzen mee. Die vult hem aan. En ook buitenlandse trainers, van Jürgen Klopp tot Pep Guardiola, hebben hun vaste specialisten en vertrouwensmensen.