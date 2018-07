Zoon voormalig Vitesse-eigenaar Jordania neemt FC Den Bosch over

KNVB

In de tussentijd gaat FC Den Bosch al wel de transfermarkt op, zei de direteur desgevraagd. De club spreekt daarbij de financiële middelen van de nieuwe eigenaar aan. ,,We hebben met de huidige raad van commissarissen, de directie en Jordania een soort van overgangssituatie gecreëerd waarin we direct kunnen handelen", aldus Van der Kraan.

'Ambitieus'

Jordania, in bezit van een Zwitsers paspoort, was zelf niet in Den Bosch aanwezig om zijn plannen toe te lichten. Hij wil wachten op de definitieve goedkeuring van de KNVB. Van der Kraan wilde wel kwijt dat de nieuwe eigenaar van FC Den Bosch 'ambitieus' is. Hij wil op alle vlakken vooruit met de club. In eerste instantie richting top eerste divisie, waarna de eredivisie vanzelf in zicht komt. Jordania, die zijn vermogen heeft verkregen in de gas- en oliewereld, is wel voornemens de eerste thuiswedstrijd in de competitie tegen RKC op 24 augustus te bezoeken.