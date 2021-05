Zorgt Van Leeuwen voor cultuurshock bij KNVB? ‘Als ze zich vastbijt in iets, laat ze niet meer los’

PSV wil met kapitaalin­jec­tie doorpakken: 'Hopen Ajax in te halen en weg te lopen bij de rest’

8:27 PSV sloot een bewogen jaar af met plek twee, maar zonder prijzen en met wisselvallig spel. Waar zet PSV op in om in seizoen twee met trainer Roger Schmidt meer te oogsten? Een gesprek met technisch directeur John de Jong in vier thema’s.