Zou Feyenoord in één seizoen ooit meer kansen hebben gecreëerd in uitwedstrijden bij Ajax en PSV?

Op de grond achter een muurtje? Ik had gezegd: je gaat er zelf maar lekker liggen

14 maart Columnist Willem van Hanegem vindt dat liggen achter de muur maar onzin. ‘Nee, bij Oranje in 1974 was er helemaal niemand achter de muur gaan liggen, al had de bondscoach erom gesmeekt.’