Zou het kunnen dat het gebrek aan voetbal ons stilaan krankzinnig heeft gemaakt?

Van premier Mark Rutte mogen we voor­lopig alleen nog ‘hoera’ fluisteren in het stadion. Verder adviseert hij een ‘toeter’ mee te nemen, want zingen en schreeuwen is uit den boze: de virusdeeltjes zouden zich als een dolle kunnen verspreiden.



Het is ergens best grappig om je een stadion vol fluisterende, neuriënde mensen voor te stellen, maar maakt u zich niet te veel illusies: de voetbalcompetitie begint pas over tweeënhalve maand.



Er is nog tijd genoeg, ergens onderweg wordt het maatregelenpakket vast weer aangepast, want zo gaat het al maanden: wat vandaag onlogisch lijkt, is volgende week plots heel logisch, en andersom.



Toch lijkt het me in dit geval erg noodzakelijk dat Rutte en het RIVM ergens tussentijds tot inkeer komen. Niet zozeer omdat voetbalsupporters matige fluisteraars zijn, zo’n fluisterprotocol werkt hooguit één helft, maar om iets belangrijkers.