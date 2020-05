Zuijderwijk (19) ‘helemaal klaar met vergelijking met Frenkie de Jong’

Spelers Feyenoord akkoord met salarisver­la­ging

26 mei De selectie van Feyenoord is akkoord met een tijdelijke salarisverlaging. Ook de technische staf en directie leveren de komende maanden salaris in vanwege de coronacrisis. Feyenoord is nog in gesprek met de ondernemingsraad over het korten van de salarissen voor al het overige personeel.