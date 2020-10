Zure nasmaak Ajax na nederlaag: ‘We hadden een punt verdiend’

,,Zonde, we hadden denk ik wel een punt verdiend’’, aldus Klaassen voor de camera van SBS 6. ,, We creëren de kansen, maar die moeten er wel in. Je kunt jezelf altijd dingen verwijten, maar we hadden sowieso een van de kansen moeten maken. Het woord 'zonde’ overheerst, ja. We gaan altijd voor het hoogst haalbare’’, zei de afgelopen transferwindow teruggekeerde middenvelder, die in de slotfase naar de kant werd gehaald. ,,Dat kan, toch? Misschien wilde de trainer frisse benen voor de laatste minuten.’’