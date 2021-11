Zwak Ajax boekt moeizame zege op Sparta

Ajax trad in Rotterdam aan zonder de man van Istanbul. Sébastien Haller, die de koploper tegen Besiktas woensdag nog als invaller met zijn achtste en negende Champions League-goal naar de groepswinst gidste, haakte ziek af voor het treffen op het Kasteel. Daardoor mocht Danilo, die tot dusver alleen bij slotoffensieven van de bank werd gehaald door trainer Erik ten Hag, voor het eerst vanaf de aftrap beginnen.

Muur van Sparta

Danilo liet het na om zijn entree in de basis met een treffer op te luisteren. Daar kreeg de Braziliaan onmiddellijk de gelegenheid toe, toen hij na twee minuten de bal op de borst controleerde maar niet tot schieten kwam. Toen al was het spelbeeld duidelijk. Ajax omsingelde Sparta, dat zich regelmatig met het hele elftal in en net rond het zestienmetergebied terugvond.

In die Rotterdamse muur vond Ajax weinig gaten. Sterker nog, na een kleine twintig minuten spelen kreeg Vito van Crooij, per abuis bediend door Lisandro Martinez, een opgelegde kans om Sparta op voorsprong te zetten. De aanvaller schoof de bal voorlangs. Een dure misser, ook omdat de ploeg van trainer Henk Fraser in het vervolg niet dichter bij een doelpunt zou komen.

Tadic breekt de ban

Ajax lukte dat wel, tien minuten voor rust, met de beste aanval van de wedstrijd. Berghuis bediende de overgestoken Noussair Mazraoui, die de bal terugtrok op Danilo. Doordat de vervanger van Haller de bal verlengde, kon aanvoerder Tadic de ban breken voor Ajax.

De opmaat voor een klinkende zege werd dat echter niet. Ajax, dat ook de lichtgeblesseerde smaakmaker Antony nog miste, liet na om via Danilo (na goede voorzet Neres) en Mazraoui (na prachtige vlakke pass van Lisandro Martinez) de wedstrijd voor rust al te beslissen.

Daardoor, en doordat het spel van Ajax na rust lange tijd niet om aan te gluren was, bleef het lang spannend in Rotterdam. Pas in de slotfase regen de Amsterdammers de kansen aaneen. Berghuis en Tadic misten echter, ook omdat oud-Ajacied Benjamin van Leer, die de geblesseerde Maduka Okoye voor rust verving, alert was.

Geen tegentreffers Ajax

Gescoord werd er niet meer. Ajax schreef drie punten bij in een belabberd optreden, waarin de ploeg van trainer Erik ten Hag wel voor de twaalfde keer (!) in veertien eredivisieduels en voor de zesde keer op rij op vreemde bodem, zonder tegentreffer van het veld stapte.

