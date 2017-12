Zwak PSV heeft in Arena geen antwoord na tegenslag

Door Maarten Wijffels



Op de openingstreffer van Lasse Schöne volgden wel heel snel de tweede en de derde tik. Hoe makkelijk de Ajacieden mochten aanleggen, temidden van dezelfde verdedigers die niks hadden weggegeven voor rust, dat kon niet. Zoals het ook niet meer lukte om zelf druk te ontwikkelen op het doel van Ajax.



Misschien had dat laatste er ook mee te maken dat PSV tot aan de voorsprong van Ajax offensief niks in de wedstrijd had geïnvesteerd. Een compact strijdplan bij het verdedigen van een voorsprong van tien punten was best te begrijpen. Maar PSV’ers trapten de ballen wel erg makkelijk blind weg. Van Ginkel, Hendrix, de vaak geprezen middenvelders, ze kregen de regie in die linie nooit in handen, liepen steeds achter tegenstanders aan en hielden veel te weinig de bal in de eigen ploeg.