Zwakke avond van PSV en Ajax heeft nauwelijks gevolgen op coëfficiëntenranglijst

Punten Nederland

PSV werd op een harde nederlaag getrakteerd op bezoek bij Sevilla en bracht dus geen punten in het laatje. Zorgwekkender is dat het uitzicht op een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League na de 3-0 nederlaag niet bepaald fraai is. PSV heeft een wonder nodig om alsnog de tussenronde te overleven. Als PSV de schade volgende week in Eindhoven niet repareert, verliest Nederland al meteen één troef.

Mogelijk sneuvelen er zelfs twee Nederlandse deelnemers, want ook Ajax is allerminst zeker van een plek in de volgende ronde. De Amsterdammers moeten volgende week vol aan de bak bij het Duitse Union Berlin, dat in de Johan Cruijff Arena met 0-0 gelijkspeelde. Dat betekende dat Nederland na een teleurstellende week alsnog 0,200 punt mocht toevoegen. Feyenoord en AZ stromen pas vanaf de volgende ronde in. Zij plaatsten zich als groepswinnaars voor de achtste finales van respectievelijk de Europa- en Conference League.

Punten Portugal

Benfica bezorgde Portugal woensdagavond een vliegende start van de Europese week, door 0,333 punt binnen te halen dankzij de 0-2 zege op Club Brugge. De ploeg van Roger Schmidt staat daardoor met één been in de kwartfinale van de Champions League, wat een bonuspunt oplevert. Dat moet uiteraard weer worden gedeeld door het aantal gestarte deelnemers (6), wat dus een extraatje van 0,167 zou betekenen.

Sporting CP knokte zich op de valreep bij FC Midtjylland naar een 1-1 gelijkspel en dat leverde 0,167 punt op. Positief voor Nederland is dat SC Braga hoogstwaarschijnlijk niet de achtste finales van de Conference League gaat halen. De Portugezen kregen in eigen huis een pak slaag van Fiorentina (0-4) en lijken kansloos voor de return in Italië. Volgende week begint ook FC Porto aan het tweede deel van het Europese seizoen. De topclub wacht een tweeluik tegen Inter.

Huidige ranglijst

Nederland heeft een comfortabele voorsprong op nummer zeven Portugal, maar zag het verschil deze week nipt slinken. Portugal verzamelde in totaal 0,500 punt, terwijl er voor Nederland dus slechts 0,200 bijkwam. Het is een Portugees tikje dat weinig pijn oplevert bij Nederland, dat nog altijd een fraaie buffer heeft in strijd om plaats zes. Het verschil tussen de nummers zes en zeven van de ranglijst bedraagt nu 2,684 punten.

Voor Nederland lijkt dit seizoen alleen het verdedigen van de zesde plaats, die in het 2024/2025 zou worden beloond met twee startbewijzen voor de Champions League, belangrijk. Omhoogkijken naar nummer vijf Frankrijk heeft weinig zin. Daarvoor is het verschil (3,097) momenteel te groot.

5. Frankrijk - 59,997

6. Nederland - 56,900

7. Portugal - 54,216