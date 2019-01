Zwinkels begrijpt VAR: ‘Het was lelijk om te zien’

,,Het was niet bewust, maar wel lelijk om te zien'', zei Zwinkels bij FOX Sports. ,,Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter mij hiervoor de rode kaart geeft. Het was slimmer geweest een stapje extra naar voren te doen. Maar, nogmaals, het was absoluut niet mijn intentie die jongen pijn te doen.”



Mlapa bleef liggen. ,,Toen ik hem probeerde overeind te helpen zei ik nog tegen de scheidsrechter: ik ben op zijn been gaan staan. Ik weet niet of hij mede daarom nog eens naar de beelden is gaan kijken.”