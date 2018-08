Zwinkels verliest plek onder de lat van ADO aan Groothuizen

Zwinkels (35) liep eind vorig seizoen een liesblessure op en werd in de laatste competitieduels vervangen door Groothuizen. In de play-offs om Europees voetbal, waarin ADO moest buigen voor Vitesse, stond zowel Groothuizen als Zwinkels één wedstrijd onder de lat.



,,Het zijn twee uitstekende keepers, die elkaar nauwelijks ontlopen'', zegt Groenendijk. ,,Alleen heeft Zwinkels een kortere voorbereiding gehad, omdat hij tijd nodig had om te herstellen van de operatieve ingreep. Daardoor heeft hij ook nog weinig gespeeld. Dat was doorslaggevend in mijn keuze voor Indy Groothuizen op dit moment.''



ADO begint het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde FC Emmen.