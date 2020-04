Dolfijnen spotten op de Noordzee: donkere vlekken en opspattend schuim

Koningin Máxima brengt onverwacht bezoek aan Demcon in Enschede

18:37 ENSCHEDE - Ze stelde vragen over voltages en productieaantallen en ging met de mannen op de werkvloer in gesprek. Koningin Máxima had zich goed voorbereid op haar bezoek aan Demcon in Enschede donderdagmiddag.