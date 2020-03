Drie weken met de camper en twee pubers op pad: Hans Avontuur deed het

Het hek van de kleine camping annex scheepswerf is dicht. Een bord naast de slagboom zegt dat het terrein vol is, maar er staat slechts een handvol campers en caravans. Ik loop naar de receptie en bel het nummer dat op de gesloten deur hangt. We hebben de hele dag gereden, de stemming aan boord is beneden het vriespunt gedaald en we hebben geen zin om nog verder te zoeken naar een slaapplek. Een mevrouw antwoordt dat ze ‘naar beneden komt’. Het klinkt naar tegenzin.