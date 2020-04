Fenomenale treinreis door Ierland tussen schapen en steden

Dag 1: Dublin - Cork

(2 uur 30 minuten)



De Iarnród Éireann, de Ierse spoorwegen, verkopen diverse meerdagenkaarten, zoals de five day rail ticket. Daarmee kun je dus vijf dagen gebruikmaken van de trein, maar je mag er wel twee weken over doen. Helaas heb ik die tijd niet, dus voor mij een iets strakker programma. Vanaf Heuston Station in Dublin vertrekt om 13 uur de trein naar Cork. Het is druk. Veel passagiers hebben een gereserveerde plaats, ik helaas niet. Ik ga ergens zitten, maar al bij de eerste stop komt een reiziger zijn gereserveerde stoel claimen.