Geen Ronde van Vlaanderen dan zelf maar de fiets op: drie routes

Vanuit woonkamer LIVE VIDEO | Dartsico­nen ‘Barney’ en ‘The Power’ virtueel tegenover elkaar

20:10 Dartsiconen Raymond van Barneveld en Phil Taylor staan vanavond vanaf 20.00 uur tegenover elkaar voor een virtuele wedstrijd vanuit hun eigen woonkamer, respectievelijk in Den Haag en het Engelse Stoke-on-Trent. De voormalig wereldkampioenen gebruiken een elektronisch bord en pijlen met een plastic punt. De opbrengsten van het duel gaan naar goede doelen. ‘Barney’ zet zich in voor de Voedselbank, ‘The Power’ voor de gezondheidszorg in Engeland. Het duel is hier live te volgen met dank aan Target Darts en Paddy Power.