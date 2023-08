Het is Wereld Kattendag: spreek jij kattentaal? Test je kennis

KRO-NCRV komt met The biohack project: BN’ers leren omgaan met stress bij extreme uitdagin­gen

Omroep KRO-NCRV komt met een nieuw programma, getiteld The biohack project. In de achtdelige serie wordt een groep BN’ers onderworpen aan extreme uitdagingen, waaronder levend begraven worden en balanceren op een loopplank vanuit een wolkenkrabber. Lukt het ze om hun lichaam en geest de baas te zijn in stressvolle situaties?