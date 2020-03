Kamperen in een achtertuin

Oef, zo’n camper is toch een poepie groter dan een auto. Bij de eerste de beste bocht pakt mijn rechterachterwiel een stoeprand mee, precies zoals Pietje van Wijngaarden (53) had voorspeld. Ik veer omhoog uit mijn stoel en plof als een zak aardappelen weer neer. Er piept en kraakt van alles in de omgebouwde Mercedes-bus. Van Wijngaarden uit Amsterdam, die me alles heeft uitgelegd over de camper, is familie van eigenaar Luuk van Dun. Die kon er zelf niet bij zijn, omdat hij bezig is aan ‘een soort van uit de hand gelopen fietstocht’. Hij peddelt van Namibië naar Nederland, een slordige 16.000 kilometer. Van Dun is al veertien maanden onderweg.