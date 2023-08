Nieuwsquiz: hoe goed heb jij het nieuws dit jaar gevolgd?

vakantietips Schitte­rend, maar in het hoogsei­zoen veel te veel mensen: met deze tips omzeil je de drukte

In de rij voor het museum, geen plek in het restaurant. En in die kerk in dat mooie Italiaanse dorp kun je de fresco’s niet zien door de tientallen mensen die ervoor staan. In het hoogseizoen is drukte de allergrootste uitdaging. Hans Avontuur geeft tips over hoe je het kan aanpakken.