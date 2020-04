Over de backroads van Alabama op de motor

Beveiliger luistert stiekem studenten­ka­mers af in Enschedees hotel

13:15 ENSCHEDE - Bij studentenkamers in het ITC Hotel is opnameapparatuur aangetroffen. Het zou zijn geplaatst door een beveiliger, die door een student op heterdaad werd betrapt. Volgens Laurens van der Velde, persvoorlichter van de Universiteit Twente, is er inmiddels aangifte gedaan.