Utrechtse Robin (27) is doof en wil meer bewustzijn creëren: 'Mensen gaan ons soms uit de weg'

Het varieert van: kun je wel autorijden en op vakantie gaan tot kun je seks hebben? Het zijn enkele vragen die de Utrechtse Robin Frings (27) geregeld in zijn inbox krijgt. Hij is doof, een ster in gebarentaal en streeft bovenal naar meer inclusie voor doven en slechthorenden in de maatschappij.

Pas sinds juli 2021 is de Nederlandse gebarentaal (NGT) een officieel erkende taal in Nederland. Dit kwam mede door de bekendheid die het kreeg tijdens de corona-persconferenties met de nu beroemde doventolk Irma Sluis. “Toen corona ‘over’ was, kreeg gebarentaal niet zo veel aandacht meer”, zegt Robin. “Veel mensen hadden er interesse in, maar wisten niet waar ze moesten beginnen. Toen dacht ik: het is misschien wel leuk om er binnen sociale media op een luchtige manier aandacht aan te geven.” Hij besloot filmpjes te maken en te plaatsen op social media.

Muziektolk Eurovisie Songfestival

Door zijn grappige filmpjes op Instagram en YouTube werd Robin opgemerkt door de media. Inmiddels is de 27-jarige Utrechter een bekendheid geworden. Zo was hij in 2021 muziektolk tijdens het Eurovisie Songestival en werkt hij nu als muziektolk bij kinderzender Zappelin. “Ik werd steeds vaker benaderd via sociale media en bouwde daardoor een netwerk op”, aldus Robin.

Naamgebaar bij BN’ers

Robin kwam vervolgens op het idee om bekende Nederlanders een naamgebaar te geven. Hij legt uit: “Iemands naam kun je natuurlijk in gebarentaal spellen, maar dat duurt best lang. Daarom is er een naamgebaar dat specifiek bij jou past. Het kan slaan op je hobby, achternaam, uiterlijk of karakter.” Dit bleek een schot in de roos. Inmiddels heeft hij een flinke verzameling BN’ers gecharterd. Denk aan Jochem Myjer, Wendy van Dijk en Gordon. De filmpjes verschijnen ook op de socialemediakanalen van de betreffende BN’ers, dat zorgt voor nog meer bereik. “Ik vind het fijn dat ik zo kan helpen met het creëren van bewustzijn over mensen met een auditieve of visuele beperking.”

Robin aan het werk.

Verboden taal

Dat die aandacht nodig is, blijkt wel als je bedenkt dat gebarentaal heel lang verboden is geweest op school. Pas in 1980 mocht er in de Nederlandse klassen weer gebarentaal gegeven worden. Maar nu, dik veertig jaar later, is inclusie soms ver te zoeken vertelt Robin. “Vóór corona werden dove mensen geregeld raar aangekeken. Als ik bijvoorbeeld ‘goedemiddag’ zei tegen een horend iemand in gebarentaal, reageerden ze soms afstandelijk. Ze zeggen dan dat ze geen gebarentaal kunnen en lopen weg. De gesprekken worden afgekapt. Het scheelt dat ik dan nog goed kan praten, maar dat kan niet iedere slechthorende.” Dat Robin kan praten komt door zijn ontwikkeling en een cochleair implantaat, waarmee hij zijn eigen stem ook kan horen. Hij is horend geboren, maar verloor op jonge leeftijd zijn gehoor door een hersenvliesontsteking.

Quote Als ik ruzie heb met mijn vriendin, zet ik mijn gehoorappa­raat gewoon uit.

Vragen beantwoorden

Door zijn bekendheid – inmiddels meer dan 21.000 volgers op Instagram – krijgt Robin veel vragen van horende mensen. Zij verbazen zich erover dat hij alledaagse dingen kan doen, zoals autorijden en op vakantie gaan. Veel van deze vragen beantwoordt hij middels grappige filmpjes. “Ik krijg ook geregeld berichten van ouders die vragen om tips of adviezen voor hun dove kind. Veel mensen vinden het heel fijn wat ik doe en zien mij als een rolmodel. Sommige dove kinderen zijn namelijk bang dat ze geen toekomst hebben, maar ik laat hen het tegenovergestelde zien. Iedereen heeft talent en is gelijk.”

Foto: Michael Graste

Lekker slapen

Maar er zijn ook voordelen aan doof zijn. Robin heeft dan wel zijn gehoorapparaat waarmee hij veel hoort, maar deze kan hij ook uitzetten. “Ik slaap bijvoorbeeld heel lekker. Ik slaap door onweer of schreeuwende mensen op straat heen. En als ik ruzie heb met mijn vriendin, zet ik mijn gehoorapparaat gewoon uit”, grapt hij. “Doof zijn past bij mij. Als ik horend was geweest, had ik de tv-projecten waarschijnlijk niet gedaan. Alle mooie dingen die ik nu doe, hebben te maken met doofheid.”

Doof zijn in Utrecht

Op andere momenten dat hij zijn cochleair implantaat uitzet is als hij bijvoorbeeld het centrum van Utrecht ingaat. “Ik ben geboren in Rotterdam, hierdoor weet ik goed om te gaan met de drukte om mij heen, maar ik zet mijn gehoorapparaat wel vaak uit om niet overprikkeld te raken van alle geluiden. Utrecht is voor dove mensen een hele fijne stad, onder andere doordat het openbaar vervoer zo goed geregeld is. Zo is er in iedere bus is te lezen wat de volgende halte is. Vroeger werd dat alleen omgeroepen. Daarnaast zit hier de enige opleiding tot leraar Nederlandse Gebarentaal/Tolk NGT van het land én is er het gebarencafé waar je gemakkelijk met andere mensen in gesprek komt.”

‘Utrecht is voorloper’

Ook de gemeente wil zijn steentje bijdragen, weet de 27-jarige. “Utrecht is erg bezig met de toegankelijkheid voor mensen met gehoorproblemen. Zo zorgt de gemeente voor gebarentolken bij stembureaus en ook bij RTV Utrecht wordt vaker een gebarentolk ingezet. Utrecht is wat dat betreft wel echt voorloper in mijn ogen. Er wonen hier relatief veel dove mensen en de gemeente is erg welwillend om goed mee te denken over toegankelijkheid en ze helpen met het creëren van bewustzijn.”

Uitdagingen

Robin geeft tot slot nog een voorbeeld over het gebruik van gebarentaal: “Wie naar Spanje gaat en geen Spaans spreekt, loopt tegen dezelfde problemen aan als wanneer je geen gebarentaal kunt spreken met een doof of slechthorend persoon. Dan moet je je ook aanpassen. Doof zijn geeft wel extra obstakels, maar ik vind het geen beperking; het zijn uitdagingen.

