Vakantie is leuker boven de 1000 meter: stille wegen en relaxte sfeer

Video Jodenster­ren gedrukt in Enschedese fabriek: ‘Ik was stomver­baasd’

20:30 ENSCHEDE - Van de twee lappen met Jodensterren die de oorlog doorstonden, was er donderdag eentje voor even terug in Enschede. Daar, in textielfabriek De Nijverheid, werden ze in 1941 gedrukt. Oud-directeur Henk van Gelderen, zelf Joods, stopt zijn emoties weg. „Uiteindelijk is dit niet meer dan een lapje stof.”