De e-bike zit in de lift: ‘Niet meer bezweet op kantoor aankomen’

Paspoort

De nu 32-jarige Daan van Renselaar rondde een mbo-opleiding af, werkte even bij een baas, maar begon al heel jong met ondernemen. Voordat hij samen met Wilco van de Kamp, die hij had ontmoet tijdens een stage, aan Stella Fietsen begon, verkocht hij stofzuigers. Van Renselaar is vader van drie kinderen. Garages zijn ideale plekken om een bedrijf te beginnen en van daaruit te laten groeien tot een ferme onderneming. Steve Jobs begon Apple samen met Steve Wozniak in de garage van zijn ouders. Vergelijkbare succesvolle duo’s die begonnen in een garage zijn Bill Gates en Paul Allen (Microsoft) en Larry Page en Sergey Brin (Google).



In Nederland vormde de garage van pa Van Renselaar de voedingsbodem voor het duo Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp. Iets minder dan tien jaar geleden begonnen zij daar Stella Fietsen. Inmiddels staat hun hoofdkantoor en assemblagehal aan de rand van Nunspeet, hebben ze meer dan 550 mensen in dienst en zijn ze met een winstgevende omzet van 100 miljoen euro marktleider in e-bikes. De aanleiding om in die garage te beginnen was overigens moeder Van Renselaar, die graag een elektrische fiets wilde kopen maar met een verhaal thuiskwam hoe ingewikkeld dat wel was; het idee voor Stella was geboren.

Je hanteert in deze tijd van online winkelen een opvallende benadering. Jullie hebben veertig winkels en geven fietsdemonstraties aan huis.

Daan van Renselaar: ,,Ons verkoopmodel is dat we onze elektrische fietsen verkopen via onze E-bike Testcenters of door middel van proefritten bij de klanten thuis. Deze proefrit, die je online kunt boeken, is een cruciaal onderdeel van de oriëntatie en het aankoopproces. Vervolgens leveren wij de gekochte fiets aan huis af en onze servicemonteurs doen daar ook de reparaties. In dit businessmodel schakelen we de fietsenmaker uit. Van a tot z beheersen wij de keten om voor de consument de beste fiets te maken tegen een scherpe prijs. We ontwikkelen alles zelf. Aan de hand van service en onderhoud krijgen we weer data die teruggaan naar de afdeling R&D (Research & Development, red.), zodat we weer betere fietsen kunnen maken.’’

Heb je dit businessmodel moeten aanpassen vanwege corona?

,,Niet echt. We zijn alleen een tijdelijke webshop begonnen, zodat men toch kon blijven kopen. Onze veertig winkels waren namelijk dicht. Nu alles normaal aan het worden is, gaat deze webshop er op termijn weer uit.’’

Wat zag je gebeuren na de lockdown in maart?

,,Wij zagen al een terugloop in vergelijking met de periode van vorig jaar. Er kwamen al minder mensen naar onze winkels, ze werden voorzichtiger. Maar na de toespraak van premier Rutte midden maart stortte de handel volledig in. Mensen gingen niet meer naar de winkels, ook niet voor service. Lekke banden plakten ze zelf. Je ziet bijna je gehele omzet niet meer binnenkomen en dat dag in, dag uit. Dat is erg gek.’’

En toen?

,,Je gaat in de overlevingsstand: dit gaat ons niet klein krijgen. Het was de eerste crisis in tien jaar. We konden eruit komen, maar het vergde creativiteit van Wilco en mij en Stella als bedrijf. Als organisatie zijn we daardoor nog dichter naar elkaar toe gegroeid.’’

Geluk bij een ongeluk is dat je niet produceert in China, maar in Oost- en Zuid-Europa.

,,Het eerste jaar hebben we in China geproduceerd, dat is geen succes geworden. De kwaliteit was gewoon niet goed genoeg. Ze zeggen ja en doen nee. Sinds negen jaar maken we onze fietsen in Portugal, Litouwen, Bulgarije en Roemenië. In elk land wordt een bepaalde serie gemaakt. De complete voorassemblage vindt in die vier landen plaats en de eindassemblage in Nunspeet. Hier zorgen ongeveer vijftig monteurs ervoor dat de circa 65.000 e-bikes naar de wensen van de klant worden afgemaakt.’’

Helemaal geen haperingen gehad?

,,Ja en nee. In die vier landen zijn de fabrieken een paar weken dicht geweest vanwege lockdowns. De eerste vier weken hebben we daarom de productie afgeschaald. Nu, een paar maanden later, merk je dat er voor sommige onderdelen nog vertraging is. De versnellingsnaven van Shimano komen niet per schip, maar per vrachtvliegtuig uit Japan.

,,Het nee zit ’m in het feit dat de intelligente lockdown kwam aan het begin van ons hoogseizoen. We hadden de magazijnen goed gevuld. We konden de eerste weken prima uitleveren. Alleen viel de omzet weg vanwege kopers die niet kwamen.’’

Volledig scherm De fietsliefhebbers kunnen bij de Stella fabrieken het experience-center hun fiets testen, waarna hij achterop de drager mee kan worden genomen naar huis. © Pim Ras Fotografie

Beursgenoteerde concurrent Accell moest een door de overheid gegarandeerde kredietfaciliteit van 115 miljoen euro optuigen om door deze periode heen te komen. Moest aandeelhouder Ben Mandemakers bij jullie bijspringen?

,,DM Equity Partners (het investeringsbedrijf van Mandemakers, red.) hoefde niet bij te springen. We zijn gewoon een megagezonde club. Het klinkt misschien heel stoer, maar wij hadden genoeg spek op de botten om het een paar weken vol te houden. Wij expanderen op een gezonde manier, zodat we het financieel aankunnen. We doen geen gekke dingen.’’

Eind 2019 vertelde je enthousiast over je plannen voor 2020. Heb je die moeten aanpassen?

,,Als ik eerlijk ben, nee. We startten op 1 januari samen met Van Mossel Automotive Groep het fietsleaseplatform BikeProject. Het loopt goed, maar nog niet fullspeed. Gaat komen, omdat Covid-19 voor een versnelling zorgt. Je ziet dat mensen massaal het openbaar vervoer mijden en op een andere manier naar hun werk gaan.

,,In maart hebben we een nieuw merk in de markt gezet, Muto. Dat is een fiets speciaal ontwikkeld voor het stedelijk gebied, met een uniek systeem waardoor je er accessoires als een kinderstoeltje of fietsmand eenvoudig op en af kunt klikken. De aanpak is anders dan bij Stella. De fietsen van Muto kun je alleen online bestellen. De doelgroep is er namelijk aan gewend inkopen te doen via het web.’’

Volledig scherm Daan van Renselaar, baas van Stella in de showroom in Nunspeet. © Pim Ras Fotografie

En hoe staat het met jullie internationale expansie?

,,Onze buitenlandse groei gaat door. Wij zijn in België bezig met het openen van een vijfde vestiging. De groei is daar iets vertraagd, omdat het land twee maanden in totale lockdown verkeerde. In Duitsland hopen we voor 1 augustus twee winkels erbij te openen, dan hebben we er drie. Denemarken is in de ijskast gegaan. We leggen nu toch meer de focus op België en Duitsland. Los van Covid-19 zijn we realistischer geworden in onze expansiestrategie: dichter bij huis, makkelijk aan te rijden.’’

Kijk eens naar 2021.

,,We zitten in een megagroeifase, dat blijft doorgaan. Vier weken na de intelligente lockdown trok de verkoop aan. Nu ligt alles weer op stoom. De e-bike is het nieuwe wc-papier; het lijkt wel of de mensen e-bikes hamsteren. 2020 wordt daarom geen verloren jaar. Als het zo doorgaat, gaan we onze doelstellingen halen. We groeien verder in Duitsland en België en in Nederland houden we onze nummer één-positie vast. En er komt nog ‘iets’ geheims aan, iets revolutionairs op fietsgebied.’’

Wat zal blijvend veranderen in de Nederlandse samenleving?

,,Het gebruik van e-bikes heeft een enorme slinger gekregen, het stigma is ervan af. Nu de accu is weggewerkt in het frame zie je haast niet meer dat het een elektrische fiets is. Steeds meer forensen stappen over op de e-bike. Ze zijn moe van de files. De voornaamste reden om op een elektrische fiets over te stappen is dat je niet bezweet op je kantoor aankomt.’’

Jij bent jong en staat in een zaaltje om je verhaal te doen. Wat zou naar aanleiding van deze periode je boodschap zijn?

,,Blijf geloven in jezelf en in je idee. Verzamel mensen om je heen die beter zijn dan jijzelf. Op de maandag na de lockdown zijn we bij elkaar gekomen om na te denken, we hebben niet eerst via dertig externe adviseurs allerlei informatie ingewonnen. De ideeën die we hebben uitgewerkt voeren we voor honderd procent uit. Het voordeel is dat Stella een platte en flexibele organisatie is. Wilco en ik gingen gewoon zelf de vloer op. Wat kunnen wij doen? En ik heb van deze periode geleerd om veel selectiever met mijn agenda om te gaan. Geen honderden meetings meer.’’

Cijfers: Productie kan een stootje hebben

In april, de eerste volledige maand van de intelligente lockdown, kelderden de productiecijfers van de Nederlandse industrie. Voedingsmiddelen: min 6 procent. Elektrische apparaten, metaalproducten en chemische producten: min 10 procent. Rubber en kunststof: min 15 procent. Reparatie, onderhoud en service: min 20 procent. Transportmiddelen: min 50 procent!



Van de grote sectoren binnen de industrie deed alleen de machinebouw het beter dan een jaar geleden: plus 12 procent. Dat was lang niet voldoende om het gemiddelde boven de streep te krijgen: in totaal lag de productie in de Nederlandse industrie in april 2020 liefst 11 procent lager dan in april 2019. De grootste daling sinds 2009, ten tijde van de financiële crisis.



De transportmiddelenindustrie kwam grotendeels plat te liggen door het sluiten van vrijwel alle autofabrieken. De voedingsmiddelenindustrie had dan wel te maken met supermarkten die recordomzetten boekten, maar ook met de horeca die gesloten was.



De productiecijfers over mei komen volgende week. ,,Wat we wel al hebben vastgesteld is dat het producentenvertrouwen in mei en juni is gestegen’’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,Dat is in maart en april ingezakt, maar in mei en zeker in juni zag je dat producenten alweer minder somber waren. Dat kan erop wijzen dat voor de Nederlandse industrie het ergste misschien achter de rug is, tenminste als je het aan de ondernemers zelf vraagt.’’



Volgens Van Mulligen kan de industrie in ons land een stootje hebben. ,,Nederlandse producten staan bekend als heel hoogwaardig en specialistisch; onze chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie zijn wereldwijd toonaangevend. Bovendien krijgt de industrie in andere landen het even hard voor de kiezen.’’ En hoe: in Duitsland kromp de industriële productie in april met 31 procent.



Van Mulligen: ,,Tijdens de financiële crisis heeft de industrie ook een grote klap gekregen. Uiteindelijk heeft het zeven jaar geduurd voordat de Nederlandse economie terug was op het oude niveau. Dit is wel een heel ander soort crisis. Deze klap was zeer scherp en deed erg veel pijn, maar hier en daar lijkt het erop dat de weg naar boven alweer wordt gevonden.’’

De E-bike: hier moet je op letten bij het aanschaffen:

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze special wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack en Gaspedaal.nl.