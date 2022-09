Wat is sudoku? Speel hier de sudoku van vandaag

Zo zou het ontstaan van de puzzel terug gaan tot 1783 toen de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler een ‘magisch vierkant’, beter bekend onder de naam Latijns vierkant, ontwikkelde. Het idee was simpel, een Latijns vierkant is zo gevuld met verschillende symbolen (Euler gebruikte Latijnse symbolen) dat elk symbool precies één keer per rij en één keer per kolom voorkomt. Klinkt herkenbaar niet? In wezen is een sudoku niets anders dan een variant op het klassieke Latijnse vierkant.

Number Place

Maar waaraan heeft de sudoku dan zijn wereldwijde populariteit te danken? Daarvoor maken we even een sprong naar het New York van de jaren zeventig. Puzzels in kranten waren er al populair en in 1979 publiceerde Dell Pencil Puzzles de ‘number place’, een kruiswoordraadsel met nummers, ofwel sudoku. De bedenker van de puzzel was Howard Garns, een gepensioneerd architect en freelance puzzelmaker die zijn naam slechts eenmalig vermeld zag in het colofon. Voordat de sudoku een wereldwijd fenomeen zou worden, was hij al overleden.

Su-do-ku ofwel isoleer de getallen

De naam ‘number place’ lijkt in het niets op de naam sudoku zoals we het puzzeltje allemaal kennen. Daarvoor moeten we toch echt naar Japan. De Japanner Nikoli introduceerde de puzzel in 1984 in zijn thuisland en doopte het om tot sudoku, wat zoveel betekent als ‘isoleer de getallen’. De puzzel werd een doorslaand succes in puzzelland Japan en de Nieuw-Zeelander Wayne Gould zag er wel brood in. Hij ontwikkelde een computerprogramma waar de puzzels mee gemaakt konden worden en verkocht dat aan de Britse krant The Times die in 2004 begon met publiceren.

Mediahype

Een echte verklaring waarom de sudoku, door de Britse krant The Guardian omgedoopt tot Rubik’s cube van de eenentwintigste eeuw, in 2005 ook in ons land zo’n enorme rage werd valt moeilijk te geven. Dat veel kranten dagelijks sudoku’s zijn gaan afdrukken en dat de media er bovenop zijn gedoken heeft zeker bijgedragen aan de enorme populariteit van de puzzel. Scholen werd zelfs geadviseerd om de puzzels onder hun leerlingen te verspreiden en sudoku’s zouden zelfs helpen tegen alzheimer. Of misschien is het wel gewoon het feit dat in al zijn eenvoud iedereen de puzzel kan maken, wiskundige of algemene kennis is niet vereist en zelfs als je de taal van een land niet spreekt kun je de puzzel oplossen.

Tips & tricks

De moeilijkheidsgraad van een sudoku is afhankelijk van het aantal ingevulde vakjes. Wij maken gebruik van de klassieke variant, dat wil zeggen negen rijen en negen kolommen verdeeld over negen vierkanten.

Tip1: Het makkelijkste is om te zoeken naar een rij met zo min mogelijk lege vakjes. Dat zorgt voor een beperkt aantal mogelijkheden.

Tip2: Wanneer de puzzels moeilijker worden, minder ingevulde vakjes, zoek dan in een rij van drie blokken naar twee blokken met eenzelfde getal.

Tip3: Concentreer je in eerste instantie op één cijfer, een cijfer dat al vaak voorkomt.

