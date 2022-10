Aalman Emigratie maakt de afstand tussen Oldenzaal en Canada kleiner: ‘Ook hier demonstreren de boeren’

Het verhaal achter de aanduiding Aalman Emigratie begint op een boerderij in Volthe bij Rossum. Als de middelste uit het gezin van het echtpaar Smellink koos zoon Marcel er in 1986 voor om zijn geluk te beproeven aan de overkant van de grote plas. Inmiddels runt hij in de stad Iroquois in de Canadese staat Ontario met succes zijn makelaardij Smellink Realty, gespecialiseerd in agrarische bedrijven.