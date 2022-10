Actie tegen straatintimidatie in Oldenzaal krijgt vervolg: ‘Slachtoffers kunnen zich nu alleen maar bij politie melden’

WG wil meer betaalbare woningen voor jongeren: ‘Anders wordt Oldenzaal een bejaarden­cen­trum’

OLDENZAAL - Evi Nijendijk en Syl Slatman zijn er heel stellig in: Oldenzaalse jongeren die klagen dat ze geen woning kunnen vinden in hun stad, mogen op 24 oktober niet verstek laten gaan in café De Engel. Daar krijgen ze de kans hun woonwensen voor het voetlicht te brengen bij WBO Wonen.

19 oktober