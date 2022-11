Acties in leerlingen- en zorgvervoer in Twente: ‘Als ik in de bus moet wachten, wordt het gelijk als pauze gerekend’

Met stelling De zorgen van katholiek Twente: ‘Het verleden komt nooit meer terug’

DEURNINGEN - De katholieke kerken in Twente verkeren in zwaar weer. Het aantal bezoekers is dramatisch gedaald. Nog slechts kleine groepjes gelovigen weten het ooit zo vertrouwde kerkgebouw te vinden. En dan is er ook nog het nieuwe beleidsplan van kardinaal Eijk om zondagse lekenvieringen over vijf jaar te beëindigen. „Dit is een dolkstoot in de rug.”

7 november