Altijd wel reden voor een feestje in de Boeskoolstad, maar hoe zit het nou echt met het Beleg van Oldenzaal?

NieuwsupdateOLDENZAAL - Dat ze in Oldenzaal gek zijn op een feestje (groot én klein) is geen geheim. Een blik op de evenementenkalender van de zelfbenoemde Glimlach van Twente maakt duidelijk dat er in de Boeskoolstad altijd wel wat te beleven valt. Na een drakenbootrace en Oldenzaal Muzikaal wordt zaterdag 17 september het ‘Beleg van Oldenzaal’ gevierd. Een historisch spektakel dat de 80-jarige oorlog doet herleven. In meerdere opzichten een bijzonder evenement. Want waren die katholieke Oldenzalers nu echt zo blij dat hun stad door de protestantse staatsen werd heroverd?