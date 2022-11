Beuningen verstevigt koppositie, Lattrop Breklenkamp wint topper van Beuningen 2

BEUNINGEN - De klootschieters van Beuningen zetten de zegereeks voort met een overwinning op Oud Ootmarsum en staan inmiddels zes punten los van nummer twee De Toekomst. In de eerste klasse was Lattrop Breklenkamp een maatje te groot voor Beuningen 2 in de strijd om de eerste plaats.

De Toekomst – Mander 2-1

De topper tussen De Toekomst en Mander viel de kant op van de Oldenzaalse klootschieters. Het thuisteam pakte in de eerste ronde meteen een voorsprong en gaf deze niet meer weg. Een geweldig schot van Jan Velthuis zorgde ervoor dat ook de tweede ronde een prooi was voor De Toekomst. Een minder schot van het thuisteam gaf Mander in de derde ronde vleugels. Een ruime voorsprong van 80 meter werd niet meer uit handen gegeven.

Ons Streven - Nooit Gedacht 3-0



Een confrontatie tussen twee teams die vlak bij elkaar staan op de ranglijst in de hoofdklasse. Het begin van de eerste ronde was voor Nooit Gedacht, maar Ons Streven kwam al snel langszij en gooide de eerste ronde goed uit. De tweede ronde werd een kopie van de eerste, waarmee het verzet van Nooit Gedacht gebroken was. Wat mindere schoten van de uitploeg zorgden ervoor dat Ons Streven ook de derde ronde pakte.

De Brink – Steeds Vooruit 2-1



De Brinkbaan in Ootmarsum lag er perfect bij voor de strijd tussen De Brink en Steeds Vooruit. De wedstrijd ging gelijk op. De Brink pakte de eerste ronde, Steeds Vooruit was de betere in ronde twee. Het beslissende punt werd uiteindelijk gepakt door het team uit Ootmarsum.

Lattrop Breklenkamp - Beuningen 2 3-0

In de eerste klasse schoot koploper Lattrop Breklenkamp tegen nummer twee Beuningen 2. Een belangrijke wedstrijd, die in de beginfase gedomineerd werd door het thuisteam. De eerste ronde was al snel binnen en in het restant van de wedstrijd wist Beuningen 2 ook geen vuist te maken. Alleen in ronde 3 konden de gasten bijblijven, maar het was niet goed genoeg om de ronde binnen te halen. Lattrop Breklenkamp verstevigt met de overwinning de koppositie in de eerste klasse.

Hoofdklasse NKB: De Brink – Steeds Vooruit 2-1, De Toekomst – Mander 2-1, Ons Streven – Nooit Gedacht 3-0, Oud Ootmarsum – Beuningen 0-3. Tussenstand: Beuningen 6-18, De Toekomst 6-12, Nooit Gedacht 6-9, Mander 6-8, Ons Streven 6-8, Oud Ootmarsum 6-7, De Brink 6-6, Steeds Vooruit 6-4.

Klasse 1 NKB: Lattrop Breklenkamp – Beuningen 2 3-0, Lemselo – Wilskracht 3-0, Noord Berghuizen – Nooit Gedacht 2 3-0, Vooruitzicht – Vooruit Losser 1-2. Tussenstand: Lattrop Breklenkamp 6-15, Vooruit Losser 6-13, Beuningen 2 6-11, Vooruitzicht 6-10, Noord Berghuizen 6-9, Lemselo 6-6, Nooit Gedacht 2 6-4, Wilskracht 6-4.