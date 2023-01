Bewoners De Lutte zijn herrie van de A1 beu, maar geluidsnormen worden niet overschreden zegt minister

In de anderhalf jaar dat Visscher in zijn huis woonde, hoorde hij de herrie alleen maar toenemen. Zijn klacht en die van de andere bewoners was reden voor de lokale VVD om in actie te komen. En dat gold ook voor de gemeente Losser, die begin november contact zocht met Rijkswaterstaat.

Metingen van Rijkswaterstaat

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis stelde bovendien vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de kwestie. Maar geluidsnormen worden niet overschreden, stelt Harbers nu in antwoord op die vragen.

Klopt wel dat bewoners meer geluid horen

Toch kan het wel kloppen dat de bewoners meer geluid ervaren. In de afgelopen twee jaar waarin de coronacrisis een grote rol speelde, met name in 2020, is het verkeer namelijk flink afgenomen. Maar de laatste tijd zijn er geen coronabeperkingen meer en is er ook weer veel meer verkeer op de weg.