Burgemeester Gerrit Jan Kok maakt rondgang langs stembureau in Losser in de Fiat Panda van Ingrid

LOSSER - Dat je op de dag van de verkiezingen ook in een kleine Fiat Panda prima een rondrit kunt maken langs een aantal stembureaus in je gemeente weet Gerrit Jan Kok nu ook. De waarnemend burgemeester van Losser werd door Ingrid Koop op sleeptouw genomen en nam dus ook even een kijkje in sporthal De Fakkel.

Vanuit de ambtelijke organisatie maakt Koop deel uit van de werkgroep stembureauleden. Halverwege de middag is haar indruk dat de opkomst dit jaar niet bijster hoog is. Om er meteen aan toe te voegen dat het dinsdag wel behoorlijk druk was op een aantal stembureaus. Ook Sylvia Snuverink, plaatsvervangend voorzitter van het stembureau in De Fakkel, ziet dat het meevalt met de drukte. Dat is ook de reden dat er uiteindelijk voor gekozen is slechts één stembureau in te richten en niet twee zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Quote In Losser is het ook nooit een probleem als de mensen even moeten wachten Sylvia Snuverink, plaatsvervangend voorzitter stembureau De Fakkel

„Vorig jaar konden de mensen hier boven en beneden stemmen”, vertelt Snuverink. „Maar dat stemmen boven beviel veel ouderen niet.” Met acht stembureauleden in het gebouw worden de kiezers soepeltjes van een rood potlood en een stembiljet voorzien. „We kunnen het prima aan. In Losser is het ook nooit een probleem als de mensen even moeten wachten. De mensen zijn gemakkelijk. Er zijn voldoende stemlokalen in Losser en dat geeft ook alle ruimte om te gaan.”

Tussentijdse tellingen

Voor het eerst worden er de gehele dag door tellingen doorgestuurd van het aantal stemmen dat is uitgebracht. De cijfers laten zien dat de dag rustig begon. Tegen 10.00 uur waren 116 stemmen uitgebracht in de sporthal. Rond 15.45 uur is de teller opgelopen tot circa 500 stemmen. Waar die naartoe gaan, dat wordt pas na 21.00 uur duidelijk.

Quote Ik ben een schuiver, ik bedenk me nog in het stemhokje Ine Olde Keizer

Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok heeft de hoop op een goede opkomst nog niet opgegeven. De oorlog in Oekraïne maakt volgens hem nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om je stem uit te kunnen brengen: „In Rusland zit nu iemand die geen tegenmacht heeft. Het is niet vanzelfsprekend dat je mag stemmen. Kijk naar 4 mei als we de jongens herdenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.”

Ine Olde Keizer (63) is zich er wel bewust van dat het een voorecht is om te mogen stemmen: „We gaan altijd stemmen. En we proberen onze kinderen dat ook mee te geven.” Haar stem gaat niet altijd naar dezelfde partij, bekent de Losserse. „Ik ben een schuiver. Ik bedenk me daar nog”, vertelt ze, terwijl ze naar het stemhokje wijst. War ze vooral naar kijkt bij het bepalen van haar keuze? „De betrokkenheid bij de gemeente. Ik heb nu een bekende uitgekozen, die voor mij een stem en een gezicht heeft.” In dit geval is dat Paul Elferink, nummer 5 op de lijst van het CDA en voormalig eigenaar van de lokale Welkoop-vestiging. „Onze zoon werkt al jaren bij de Welkoop dus we kennen hem goed.”