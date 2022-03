Burgerforum weer de grootste in Losser, CDA en vooral VVD leveren beide in en extra zetel voor D66 en PvdA

Die aanpassing kon echter niets veranderen aan het gegeven dat Burgerforum net als vier jaar geleden weer de meeste stemmen kreeg. Was het verschil vorig jaar nog minimaal (21 stemmen), dit keer behaalde de lokale partij ruim 9 procent meer stemmen dan het CDA. De kleinere fracties in de raad -D66, VVD en PvdA- keren elk met waarschijnlijk twee zetels terug in de raad. Voor de partij van sociaal-democraat Jimme Nordkamp en die van D66-voorman Jaimi van Essen betekent dat een groei van 1 naar 2 zetels. En waar zich een klein debacle aftekende voor de VVD viel de schade uiteindelijk nog mee: van 3 naar 2 zetels.

Voortdurend aanwezig zijn

Onmiddellijk nadat de voorlopige zetelverdeling was gedeeld met de kandidaten en hun achterban steeg er een enthousiast gejoel op aan de tafel waar het Burgerforum-team zich had verzameld. Lijsttrekker Lies ter Haar kwam handen tekort om alle felicitaties in ontvangst te nemen. ‘Blij en opgelucht’ is ze met deze uitkomst van de verkiezingen. „Het is een erkenning voor vier jaar voortdurend aanwezig zijn en mensen achter de schermen helpen. Dat is het stabiele in Burgerforum.”

Quote De nieuwe coalitie moet in elk geval recht doen aan de verkie­zings­uit­slag Lies ter Haar, lijsttrekker Burgerforum

Omdat de partij met zeven zetels de grootste is, zal Burgerforum nu ook het voortouw nemen bij de komende coalitie-onderhandelingen. De nieuwe coalitie moet volgens Ter Haar recht doen aan de verkiezingsuitslag. Een college bestaande uit Burgerforum, D66 en de PvdA (beide door de kiezers beloond met een extra zetel) is een optie die nu in haar opkomt. „Maar ik ga nu eerst een pilsje drinken in huis”, lacht Ter Haar.

CDA was stabiele factor

Ondanks het verlies van een zetel kan CDA-kopman Harry Nijhuis prima leven met de uitslag. Hij is er zelfs ‘zeer tevreden’ mee: „We zijn met afstand de tweede grootste partij van Losser. Vorig jaar hadden we dankzij een restzetel inderdaad een zetel meer. Dit is all in the game. Onze partij was een stabiele factor in het college en dat is beloond.” Nijhuis benadrukt dat hij zich niet wil verschuilen achter de problemen die het landelijke CDA doormaakt. „We hebben een goeie lokale campagne gevoerd.”

Quote De afgelopen vier jaren hebben we het goed gedaan en dat willen we de komende vier jaren weer doen Harry Nijhuis, lijsttrekker CDA

Vooruitkijkend naar de nieuwe coalitie die er moet gaan komen, stelt hij vast dat het CDA een bestuurderspartij is. „Burgerforum kan het ook niet alleen. Ik wil hen er mee feliciteren dat ze de grootste partij zijn gebleven. Maar de verhoudingen zijn dezelfde gebleven, de coalitie heeft nog steeds een meerderheid. De afgelopen vier jaren hebben we het goed gedaan en dat willen we de komende vier jaren weer gaan doen. Wij gaan in elk geval voor het inhoudelijke verhaal. Duurzaamheid bijvoorbeeld, hoe gaan we daar mee om?”

Enorme tegenvaller

VVD-lijsttrekker Harry Heegen erkent ruiterlijk dat hij wel even moest slikken toen zijn partij op één zetel leek uit te komen. Twee minder dan nu het geval is. Met het landelijke imago van de VVD had hij rekening gehouden met een klein verlies. Maar slechts een zetel zou wel een enorme tegenvaller zijn geweest. Zover lijkt het dus niet te komen. Alhoewel de partij nu fors minder stemmen kreeg (1000) dan in 2018 (1700). Toch hoopt Heegen met de VVD terug te keren in de coalitie. Ook omdat de huidige coalitie haar meerderheid heeft behouden. In dat geval wordt Janice Meerenburgh naar voren geschoven als opvolger van de huidige VVD-wethouder Anja Prins.

Quote De coalitie? Eerst zijn anderen aan zet Jaimi van Essen, lijsttrekker D66

Tevredenheid ook bij Jaimi van Essen, die D66 met twee zetels in de raad ziet terugkeren: „Het was een mooie avond”, meldt hij met een brede grijns. „Alleen duurde het wel wat lang. Als de onderhandelingen over de nieuwe coalitie beginnen, stelt zijn partij zich bescheiden op. „Ik ga graag verder als wethouder, maar we wachten af. Eerst zijn anderen aan zet. Morgen (donderdag) komen we met de kandidaten bij elkaar en daarna gaan we met de inhoud bezig.”