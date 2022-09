De Dominee wordt tweede in prestigieuze Lipton-verkiezing en ontvangt cheque van 50.000 euro

Mensen konden vanaf 1 juli stemmen op Hét Lipton Terras van 2022. Dankzij de vele stemmen is De Dominee als tweede geëindigd. De prijs werd maandag door het gehele team in ontvangst genomen. Het bedrijf bedankt de vele stemmers voor de steun. ‘Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor het stemmen, of je nou eenmalig hebt gestemd, elke week of soms zelfs elke dag. Elke stem was belangrijk en zonder jullie was dit natuurlijk nooit gelukt’, laat het bedrijf weten via Facebook.