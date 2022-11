De stad tegen de twee dorpen, KOSC en DTC maken zich op voor derby: ‘Er werd gezegd: die boeren moeten we even inmaken’

De laatste voorbereidingen worden getroffen op Sportpark ’n Tooslag in Ootmarsum op deze donderdagochtend. Meerdere vrijwilligers zijn in de weer om het blad van het veld te verwijderen en niet veel later wordt de grasmat gemaaid. Alles om optimale omstandigheden te creëren voor de derby van aanstaande zondag.

Dit alles gebeurt onder toeziend oog van Jan Schulten (87) uit Ootmarsum en Johan Fox (82) uit Lattrop. De twee speelden in het verleden voor respectievelijk KOSC en SV Dinkelland. In 2007 fuseerde de Lattropse club met de Tilligter Sport Vereniging (TSV) tot DTC ’07. De fusieclub staat zondag voor het eerst in de historie in de competitie tegenover KOSC. Voor de beker kwamen beide ploegen elkaar al wél regelmatig tegen.

In Ootmarsum werd al gezegd: die boeren uit Lattrop moeten we even inmaken

„Maar dat is toch anders”, vertelt Fox, die in zijn tijd als Dinkelland-speler regelmatig tegen KOSC speelde. „Die wedstrijd leefde toen al gigantisch.” Schulten knikt: „Als we met KOSC 2 tegen Tilligte of Lattrop moesten spelen, ging het er flink van. De boel werd goed opgestookt. Maar wel op de goede manier: na afloop dronken we met z’n allen een biertje in de kantineronken we een biertje in de kantine.”