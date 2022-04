Delicatessenwinkel Yauno breidt uit naar Oldenzaal: ‘Waarom zou het hier niet werken?’

Pakketbe­zor­ger onder invloed van drugs veroor­zaakt ernstig ongeval bij Goor: maximale werkstraf en rijverbod geëist

GOOR/ALMELO - Het moet de ergste nachtmerrie van een automobilist zijn. Dat er plots een bestelbus recht op je af komt rijden en je beseft dat een frontale botsing onvermijdelijk is. Het overkomt de automobilist die op de dag na Pinksteren 2019 over de N347 bij Goor rijdt. Bijna drie jaar later behandelt de rechtbank de strafzaak tegen veroorzaker B. (28) uit Denekamp.

