Dertig voetbalvelden met zonnepanelen in Oost-Deurningen? ‘Dat nooit’, zeggen de bewoners

Hans hoopt met De Kroeg de oude tijden van het Kruimelthe­a­ter te laten herleven in Oldenzaal

OLDENZAAL - Nu de zestig in zicht komt, weet Hans Sombekke precies wat hij wil. Niet meer tot in het holst van de nacht sjouwen met zware geluidsapparatuur. Wat ie wel wil, is dat zijn muziekcafé De Kroeg hét muziekpodium van Oldenzaal wordt.

22 juli