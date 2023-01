Deze groep zit achter ludieke oudejaarsstunt met verkeersbord: ‘Moet meer over nagedacht worden’

Het gaat om een oudejaarsstunt, om aandacht te vragen voor de ‘enorme wet- en regelgeving vanuit Den Haag, waar in de toekomst voornamelijk jongeren mee te maken zullen krijgen’. De dertien borden, die ‘even geleend worden’, worden de komende dagen teruggeplaatst. „Daarover gaan we in overleg met Rijkswaterstaat”, vertelt Sil van den Berg, de voorzitter van de Vesuvius Club. „Het gaat om een ludieke actie en we zorgen er zelf voor dat de borden weer op de goede plekken terechtkomen. We vinden het belangrijk om andermans eigendommen niet af te breken, dat doen we met deze actie dan ook niet.”