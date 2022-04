Drukte, nieuwkomers en afscheid, de week van Noordoost-Twente

nieuwsupdateHet was me het weekje wel in Noordoost-Twente. Een ouderwets weekje kun je wel stellen. Want de week van Koningsdag was evenementenweek. Alsof corona nooit heeft bestaan, zo druk was het bij veel gelegenheden. Maxima's Night Out in Oldenzaal bijvoorbeeld leverde een volle Groote Markt op.