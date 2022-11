Eerste fase werkzaamheden Laagsestraat in Ootmarsum begonnen: nieuwe riolering en lagere snelheid

Banken, brouwerij­en en belasting, horecaman Willem Ensink uit Weerselo heeft een hekel aan alles dat met een B begint

OLDENZAAL/WEERSELO - Hij heeft een uitgesproken mening en is er de man niet naar om ‘die op te kroppen’. Willem Ensink, eigenaar van eetcafé De Tijd in hartje Oldenzaal, ligt er geen moment wakker van wat de mensen van hem vinden. ‘Je moet geluk hebben in het leven en weinig pech.’

11 november