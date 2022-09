Eerste Noabershof in Oldenzaal wordt bouwrijp gemaakt, nog ruimte voor aanmeldingen

Geïnspireerd door het landelijke Knarrenhof-concept stond wijlen Otto Engels samen met Henk Koïter in 2015 aan de basis van het initiatief voor een collectieve woonvorm voor senioren in Oldenzaal. Veel overleg was nodig om die droom in vervulling te laten gaan. Maar aan de Thijsniederweg gaat nu een Noabershof verrijzen, dat voorziet in 23 woningen en een gemeenschappelijke ruimte (het hofhuis). De aanvankelijke ambitie om een mengvorm van koop- en huurwoningen te realiseren, moest worden losgelaten. Omdat WBO Wonen niet meedoet, komen de sociale huurwoningen te vervallen.