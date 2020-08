FC Berghuizen krijgt 7500 euro voor vrouwenvoetbal in Oldenzaal

Corona niet alleen negatief voor Daniel Rowland: baby op komst en ontmoeting met wereldster

24 augustus WEERSELO - Vanwege een optreden in Boedapest arriveerde hij pas zaterdagmiddag in Weerselo om tot in de avond te repeteren. Maar zondag stond hij in de Plechelmus in Oldenzaal, met viool en omringd door muzikale vrienden. Voor Daniel Rowland is het Stiftfestival thuiskomen.