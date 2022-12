Feest op zorgboerderij De Jufferbeek aan de rand van Oldenzaal: toekomst veiliggesteld

Lange gevangenis­straf en taakstraf­fen geëist tegen verdachten witwaszaak in Overdinkel

ALMELO - Tegen de vier verdachten in een grote witwaszaak in Overdinkel zijn door het Openbaar Ministerie gevangenisstraf en werkstraffen geëist. Hoofdverdachte Raimond W. (50) moet als het aan het OM ligt veertien maanden de cel in.

20 december