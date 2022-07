Feyenoord kampioen dankzij De Lutte en de rust van Dinkelland

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: levert een trainingskamp bij Landhuishotel de Bloemenbeek in De Lutte dit seizoen een kampioenstitel op voor Feyenoord en waarom scoort Dinkelland zo goed als rustige gemeente?

010 kampioen

Eigenaar Raymond Strikker van hotel De Bloemenbeek in De Lutte zei het met een lach: De club die bij hem voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen op trainingskamp komt, wordt kampioen. Dat geldt natuurlijk voor vaste gast Ajax, maar ging ook op FC Porto, Glasgow Rangers, AZ en Sjachtar Donetsk. En ook FC Twente was te gast in de succesvolle periode rond 2010!

Of die statistiek heeft meegespeeld is onbekend, feit is wel dat Feyenoord afgelopen week voor het eerst een trainingskamp belegde in De Lutte. Natuurlijk was dat om de combinatie van hotel en grasmat, maar zal Feyenoord ook stiekem de woorden van Strikker in het achterhoofd hebben gehad? En proberen de Rotterdammers op deze manier iedereen in de eredivisie te slim af te zijn?

Probleem voor de club is wel dat Ajax, de eeuwige aartsrivaal, al bij Strikker is geweest.... Een van de twee clubs zal dus wel kampioen worden. Wie dat zal zijn, zal Strikker niet zoveel uitmaken, de kans dat zijn statistiek opnieuw bewaarheid wordt is alleen maar groter geworden, Raymond zal tevreden zijn.

Scoren met rust

Dat de gemeente Dinkelland hoog scoort in een onderzoek dat verzekeraar FBTO liet uitvoeren om te kijken waar in Nederland nog steeds enige rust kan worden gevonden, dat zal niemand verbazen. Bij eerdere onderzoeken eindigde de NOT-gemeente ook al opvallend hoog in de ranglijst. Vijf jaar geleden konden we melding maken van een enquête, waarbij Dinkelland qua leefbaarheid de meest prettige plek was voor jongeren om te wonen. Volgens de cijfers van het CBS voelen veel inwoners van Dinkelland zich erg gezond.

Minder positief waren de uitkomsten van een onderzoek naar het drankgebruik onder jongeren. Mede door de aanwezigheid van de vele keten in het buitengebied eindigde Dinkelland ook hier in de top 3. En nu kan er dus opnieuw een statistisch succes worden genoteerd. Want in het FBTO-onderzoek naar de rustigste gemeenten van Nederland scoort Dinkelland net als Dalfsen een 8,7. Genoeg voor een verdienstelijk gedeelde eerste plaats. Bij nadere bestudering van de cijfers valt op dat het met de criminaliteit in Dinkelland heel erg meevalt. En wat de landelijke top 5 betreft van gemeenten met de minste overlast voert Dinkelland zelfs de landelijke ranglijst aan. Gooi je al die resultaten in een blender, dan kun je niet anders concluderen dat er in Dinkelland veel stille drinkers wonen die zich erg gelukkig en gezond voelen en weinig overlast veroorzaken.