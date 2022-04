Gallische verzetsstrijders melden zich in Rossum en Berghuizen treurt om de bekendste boom van de wijk

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe de Galliërs een buitengewone sterke indruk achterlieten bij ’n Lesten Stuuver in Rossum en heel Berghuizen treurt om het verlies van monumentale kastanjeboom bij bakkerij Steffens.

De Galliërs

Gallische taferelen afgelopen woensdag in kulturhus De CoCeR in Rossum. Onder aanvoering van burgemeester John Joosten was het college van B en W naar ’t Görtnkeurndoarp afgereisd om daar, zoals beloofd, de sleutels van het gemeentehuis te overhandigen aan prinses Rieks en adjudant Leeuws.

Zoals dat hoort bij een sleuteloverdracht meldden Joosten en de wethouders Ilse Duursma en Ben Blokhuis zich gekostumeerd in het kulturhus. En zoals dat verwacht mag worden van een serieuze carnavalsvereniging had de organisatie een passender outfit klaarliggen voor de gasten. Dus werd Joosten in het pak van Obelix gehesen, de sterkste man uit het befaamde Gallische dorp dat met succes de Romeinen buiten de poort hield. En waar Obelix verschijnt, mag zijn maatje Asterix natuurlijk niet ontbreken. Dat pakje bleek Blokhuis als gegoten te zitten.

Wie dacht dat Ilse Duursma ook een Gallische make-over kreeg en getransformeerd zou worden tot bijvoorbeeld de charmante Walhalla, kwam echter bedrogen uit. Voor de wethouder lag een prinsessenjurk klaar. Nou weten de stripkenners dat Walhalla toe kan met maatje 36. Laten ze die maat nou net niet meer voorhanden hebben gehad in Rossum. Voor de wethouder was er geen enkele reden om daar gallisch van te worden. Ilse zag er net zo bevallig uit als Walhalla.

Treuren om kastanjeboom

Het kan niet anders of in Berghuizen is afgelopen week op veel plekken een traantje van verdriet vergoten. De monumentale kastanjeboom voor het pand van de voormalige bakkerij Stefffens, de bekendste boom van de wijk, legde na bijna honderd jaar het loodje. Een treurig maar ook onvermijdelijk moment, vertelt wijkbewoner Louis Nijland. De boom was er namelijk slecht aan toe. En een blikseminslag een aantal jaren geleden was ook niet echt bevorderlijk voor de vitaliteit van deze ouwe knar.

Jammer blijft het wel. Want elk najaar als de kastanjes rijp waren, meldde de jeugd uit de wijk zich steevast met stokken en ballen bij de boom om de vruchten aan de grond te krijgen. Hele generaties Berghuizenaren groeiden ermee op. Toch is niet alles verloren gegaan met de kap van deze boom. In de tuin van de overbuurvrouw groeit een stekje van ‘het slachtoffer’. Het duurt nog even voordat kinderen uit de wijk daar terecht kunnen voor verse kastanjes. Maar dat dé boom van Berghuizen zelf voor een opvolger heeft gezorgd, is prachtig om te kunnen constateren.

Volledig scherm De kastanjeboom zoals die circa 100 jaar voor het pand van bakkerij Steffens in Berghuizen stond, was er zo slecht aan toe dat kap onvermijdelijk was. Maar zijn opvolger komt langzaam tot wasdom aan de overzijde. © Jan Olde Kalter