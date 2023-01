Gedoe in Ootmarsum over één woord, maar waarom zou je?

Van drie Twentse volleybal­teams in de eredivisie naar nog maar één team op het hoogste niveau: was het te veel van het goede?

Twente volleyballand. Wat zag het er goed uit, nog geen jaar geleden. Met Apollo 8, Set-Up’65 en Team Eurosped had deze regio drie vrouwenteams op het hoogste niveau. Hoe anders is de realiteit: kort na de hervatting van de competitie wordt alleen nog maar in Borne gevolleybald in de eredivisie.

18 januari