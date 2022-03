Genoeg stembureaus in dorpshoes De Lutte, nu nog voldoende parkeerplaatsen voor de kiezers

DE LUTTE - Aan gezelligheid woensdagmorgen geen gebrek op de beide stembureaus in Erve Boerrigter. Die vrolijkheid binnen had zelfs niet te lijden onder de vele klachten buiten van kiezers die zich niet erg tevreden toonden met de nieuwe parkeerplaats bij het Lutter dorpshoes.

Voor het eerst sinds jaren kon er in De Lutte op slechts één locatie worden gestemd. Vorig jaar konden de kiezers ook nog terecht in de kantine van SV De Lutte. „Maar daar ging dus niemand naartoe”, vertelt Ellen Molenaar, „en hier stonden ze in de rij.” Molenaar is voorzitter van het stembureau, dat een plek had gekregen in het voormalige woonhuis van het dorpshoes. Omdat de Kieswet voorschrijft dat er twee stembureaus beschikbaar moeten zijn, is er (alleen op woensdag) een tweede stembureau ingericht in de harmoniezaal.

Quote In Losser heb ik drie keer een ambulance en een keer een lijkwagen gezien Thom Weterings, lid stembureau

De leden van de beide stembureaus (acht in totaal) kunnen de stroom kiezers daardoor ook gemakkelijk aan. Net als Maik en Carmen Koopman uit Beuningen hebben ook Thom en Betty Weterings uit De Lutte zich samen aangemeld voor deze taak. „Tot nu toe zijn het vooral oudere mensen die hier komen stemmen, nauwelijks jongeren”, meldt Thom. Dinsdag zat hij van 09.00 tot 11.00 uur op het mobiele stembureau in Maartens Stede in Losser. „Een hele rare ervaring. Ik heb drie keer een ambulance gezien en een keer een lijkwagen.”

‘Te druk met de studie’

Een van de weinige jongeren die al wel zijn stembiljet heeft ingevuld, is Christian Platvoet (18). De eerstejaars student biologie aan de universiteit in Wageningen mocht voor het eerst gebruik maken van zijn stemrecht. Grondig verdiepen in de verkiezingsprogramma’s zat er niet in. „Te druk met de studie”, verontschuldigt hij zich. De student geeft aan dat hij bij zijn uiteindelijke keuze in het stemhokje vooral kijkt naar de standpunten van de landelijke politiek. Wat voor hem zwaar telt? „Duurzaamheid en de natuur.”

Majid Matrud (70) werd geboren in Irak, maar woont al 28 jaar in De Lutte. In al die tijd heeft hij geen stembiljet ongebruikt gelaten. Normaal gesproken stemt Majid op GroenLinks, wil hij wel kwijt. Omdat de partij sociaal is, opkomt voor het milieu en vanwege de buitenlandpolitiek. „Ze hollen niet altijd achter Amerika aan, ook in de rest van Europa niet.” Op welke partij hij dit keer heeft gestemd (GL doet in Losser niet mee aan de verkiezingen) houdt hij liever voor zich.

Quote Het is hier gezellig en gemoede­lijk Mariëtte Nijhuis, voorzitter stembureau

In een andere vleugel van het dorpshoes ziet Mariëtte Nijhuis er als voorzitter op toe dat alles correct verloopt. Ze is tevreden: „Het loopt goed, geen gekke dingen. Het is hier gezellig en gemoedelijk.” Een conclusie die met instemmend gelach wordt ontvangen door de overige leden van het stembureau. Die ontspannen sfeer ontgaat een vrouwelijke kiezer niet, die juist op dat moment het stemlokaal betreedt. „Volgens mij is het hier heel gezellig”, luidt haar snelle diagnose.

Moeizaam parkeren

Het enig minpuntje op deze zonnige verkiezingsdag is voor veel kiezers de vernieuwde parkeerplaats bij het dorpshoes. Bij de herinrichting van het terrein voor Erve Boerrigter zijn de parkeerplaatsen verplaatst en is er (tijdelijk) aanzienlijk minder ruimte beschikbaar voor bezoekers die er hun auto willen parkeren. Een vrouw met een rollator meent dat twee invalidenparkeerplaatsen heel karig is. Terwijl ze haar beklag doet, vallen andere kiezers haar ongevraagd bij. Of de geplande uitbreiding van het parkeerterrein dat ongenoegen weg gaan nemen? De klagers blijven zo hun twijfels houden.