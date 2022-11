Gouden bondsspeld van KNVB voor Wim Olde Kalter, de 'gedreven voorzitter’ van FC Berghuizen

Daarvoor was bondsbestuurder Ate Brunnekreef naar Oldenzaal afgereisd. Volgens hem is Olde Kalter een ‘gedreven bestuurder’, die met zijn visie gedurende meer dan vijftig jaar een grote inbreng had in diverse geledingen van de vereniging. Hij maakt al meer dan twintig jaar deel uit van het hoofdbestuur, waarvan de laatste zes jaren als voorzitter. Ook was Olde Kalter actief als voorzitter van het jeugdbestuur en jeugdleider. De opbouw van het rijke clubarchief is mede zijn verdienste geweest.