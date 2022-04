Heftige week in Oldenzaal waarin de Nachtuulkes laten zien dat carnaval verbroedert en de noaberschap zich laat gelden na ramp aan de Hoefsmid

Het geduld van de wagenbouwers van de Blaanke Boeskeulkes, Oelewappers, Thijdarren en de Glasbloazers was de afgelopen twee jaren al behoorlijk op de proef gesteld. Als dan -anderhalve week vóór de optocht- een fikse brand het resultaat van weken of zelfs maanden lang keihard werken tot schroot reduceert, was het te begrijpen geweest als ze het lasapparaat en de kwasten gefrustreerd in een hoek hadden gegooid. Maar het tegendeel was het geval. Vastberaden kondigden de verenigingen aan alles uit de kast te halen om toch aanwezig te kunnen zijn bij de hoogmis van het Twentse carnaval.