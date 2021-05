Heldenontvangst voor vrolijke Ten Hag in Oldenzaal: ‘Eigen vrouw zat in complot’

Video Dolle vreugde bij heropening terrassen in Twente: ‘Mensen, het eerste rondje is van het huis!’

28 april ENSCHEDE/HENGELO/TUBBERGEN/ALMELO - Het is zesenhalve maand, 28 weken en 197 dagen geleden dat we een terrasje mochten pakken. Om precies te zijn op 13 oktober. Sindsdien bleven restaurants en kroegen dicht. Tot nu. En dat is te merken. Op diverse plekken in deze regio stroomden de terrassen woensdag vol.